Hans-Gerd van Linn übergibt nach 17 Jahren Neue Leitung in der Seniorentreff-AG in Menzelen-West

„Als Leiter der örtlichen Sparkassen-Geschäftsstelle wurde mir nahegelegt, in die Vereine einzutreten, und so bin ich 2006 auch zum Seniorentreff gekommen“, erinnerte sich van Linn, der die Aufgabe direkt „mit Volldampf“ angegangen sei. Und das, obwohl er damals im Alter von 60 Jahren nach eigenem Bekunden „das Küken in der Gruppe“ war. Alle vier Wochen treffen sich die 35 bis 40 Damen und Herren im Bürgerhaus bei Kaffee und Kuchen, spielen Mühle und Halma oder plaudern einfach nur. Dass sie dafür 50 Euro Miete zahlen mussten, hat der in Marienbaum lebende Vorsitzende überhaupt nicht eingesehen: „Ich habe einen netten Brief an den Pastor geschrieben, danach hat die katholische Kirche das für uns übernommen.“