Senioren Union in Alpen Mehr Polizeipräsenz als Antwort auf Vandalismus

Ein weiteres Thema war die Kreisumlage. Der Landrat sagte, dass sie in den nächsten drei Jahren voraussichtlich stabil bleiben werde. Ein wichtiges Projekt für die Kreisverwaltung sei der weitere Ausbau der Digitalisierung zur Verbesserung der Abläufe und zum Abbau von Bürokratisierung. Das gelte insbesondere für die Bearbeitung von Baugenehmigungen. Davon würden auch Bauherren aus der Gemeinde Alpen profitieren. Angesprochen wurde auch der Vandalismus an der Sekundarschule in Alpen am Halloween-Abend. Hier verspracht der Landrat mehr Polizeipräsenz, um eine Abschreckung zu erzielen.