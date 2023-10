Senioren Union Alpen hat gewählt Jakob Nühlen bleibt an der Spitze der CDU-Senioren

Nach einer regen Diskussion über politische Tagesthemen in Alpen wies der Vorsitzende Nühlen auf das anstehende Programm im nächsten Jahr hin, das in Kürze erarbeitet wird. Ebenfalls lud er zu zwei Terminen in diesem Jahr: Am Mittwoch, 15. November, trifft sich die Senioren Union um 11 Uhr zum Grünkohlessen mit dem Landrat Ingo Brohl in der Gaststätte Zum Dahlacker und am Freitag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr zum Jahresausklang mit Kaffeetafel und festlichen Beiträgen im Landhaus Gietmann in Veen.