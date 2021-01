Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik in der Pandemie : Den Alpener CDU-Senioren ist unwohl auf Distanz

Bürgermeister Thomas Ahls steht den CDU-Senioren mit Jakob Nühlen (r.) zu Jahresbeginn stets Rede und Antwort. Aber das geht diesmal nicht. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Die Senioren Union (SU) in Alpen tut sich schwer in der Pandemie. Da viele Mitglieder nicht im Internet unterwegs sind, fällt’s momentan nicht leicht in Kontakt zu bleiben. Die Zahl der Mitglieder ist mit 110 stabil – noch.