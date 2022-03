Museum Alte Schmiede in Menzelen-Ost : Kommunion-Kreuze selbst geschmiedet

Menzelen-Ost 50 Kinder aus der katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen stellten sich ans Feuer der alten Schmiede in Menzelen-Ost. Mit Hilfe erfahrener Handwerker kann jeder von ihnen beim kirchlichen Fest ein Unikat tragen.

Ziemlich heiß her ging es am vergangenen Samstag für rund 50 Kommunionkinder der katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen (Bönninghardt, Alpen, Veen, Menzelen, Ginderich und Büderich) in der alten Schmiede in Menzelen-Ost. Auf Einladung des Vereins für Geschichte und Brauchtum Menzelen, dem Betreiber des kleinen Museums, durften die Mädchen und Jungen unter fachkundiger Anleitung Eisenkreuze schmieden. Die Rohlinge hatten Thomas Ahls und Kurt Verhülsdonk zuvor in der privaten Werkstatt des Bürgermeisters mühevoll zusammengeschweißt. Das Eisen zum Glühen brachten an diesem Vormittag Ulrich Manteuffel (klassisch im Feuer der alten Esse) und Kurt Verhülsdonk (in einem mobilen Schmiedeofen von der Größe einer Mikrowelle).