Bildung in Alpen : Viel Schweiß für eine gute Sache

Alpen Die Sekundarschule in Alpen spendet den Erlös aus dem Sponsorenlauf für Kinder aus der Ukraine und das Rote Kreuz. Die Flüchtlingshelfer und das DRK wissen schon, was sie mit dem Geld machen wollen.

Mit dem Ausbruch des Angriffskrieges auf die Ukraine setzte sich eine große Flüchtlingswelle in Gang, die auch Alpen erreichte. Dabei waren es in der Mehrheit Mütter, die mit ihren Kindern nach Deutschland kamen. Schülerinnen und Schüler der Alpener Sekundarschule haben sich mit ihren Eltern Gedanken darüber gemacht, wie sie vor allem den meist gleichaltrigen ukrainischen Kindern und Jugendlichen helfen können.

Die großzügigen Spenden „rekrutierten“ die Sekundarschülerinnen und -schüler im privaten Umfeld. Oma und Opa wurden angefragt, Eltern, Geschwister oder Freunde und Bekannte. Die Resonanz war großartig, sodass sich der Benefizlauf zu einer schweißtreibenden Aktion entwickelte. Rund 2500 Runden wurden gedreht. Im Ziel stand ein Spendenbetrag von exakt 2609,40 Euro. Nun ist dieser Betrag in der Bücherei der Sekundarschule jeweils zur Hälfte an die Alpener Flüchtlingshilfe und an das Deutsche Rote Kreuz in Alpen übergeben worden.