Schule in Alpen Sekundarschule Alpen erhält Urkunde von Bezirksschülervertretung

Nach der Vorstellungs- und Fragerunde nahmen die Repräsentanten der Bezirksschülervertretung weiter an der Sitzung teil – diesmal aber als stille Beobachter. Am Ende der Sitzung hatten auch Tamara Sadenwater und Luka Scherder die Gelegenheit, der Schülervertretung zu den Abläufen an der Sekundarschule Fragen zu stellen. Dabei habe die anwesende SV-Lehrerin Birgitt Terschüren mit weiterführenden Informationen vertiefende Einblicke in die Arbeit geben können.