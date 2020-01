Betriebsführung in Alpen : Einblick in den Berufsalltag bei Lemken

Alpen Neuntklässler der Sekundarschule informierten sich bei Führungen über Jobperspektiven bei dem Landtechnik-Hersteller aus Alpen.

Mehr als 80 Schüler des neunten Jahrgangs der Sekundarschule haben die Firma Lemken besucht, seit Jahren Kooperationspartner der beruflichen Orientierung. Denn das Kollegium nimmt die Devise der Landesinitiative Nordrhein-Westfalens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sehr ernst und hat sie fest im pädagogischen Konzept verankert. So werden die Sekundarschüler bereits ab Klasse acht darauf vorbereitet, ihre berufliche Zukunft zu planen. Im folgenden Schuljahr stehen dann Praktika und der Besuch interessanter Firmen wie Lemken an, um den Schülern konkret und beispielhaft darzustellen, wie das Berufsleben später aussehen könnte.

Die in Alpen ansässige Firma Lemken mit zurzeit 1200 Mitarbeitern und 70 Auszubildenden in der Region engagiert sich seit Jahren intensiv an den Schulen und bietet für Schüler Betriebsbesichtigungen, Praktika und durch seine Personalabteilung individuelle Bewerbungstrainings an.