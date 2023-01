Sekundarschule Alpen wirbt um Nachwuchs Schulhund Gepetto gibt den Viertklässlern Pfötchen

Vor dem Halbjahreswechsel hat die Sekundarschule wieder Klassentüren weit aufgestellt, damit Kinder der Grundschulen am Unterricht der fünften Klassen teilnehmen und einen hautnahen Eindruck vom Lernen an der weiterführenden Schule bekommen konnten. Nach einer tierisch kurzen Begrüßung durch Schulhund Gepetto nahmen die Kinder an einer Deutsch- oder Mathestunde teil.