Zeugen gesucht Alpener Schule beschmiert und Zäune umgerissen

Bisher noch unbekannte Täter haben am Halloween-Abend die Sekundarschule in Alpen an der Fürst-Bentheim-Straße im großen Stil mit Farbe beschmiert und auch Bauzäune umgerissen. Der Schaden ist beträchtlich, er wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das teilte die Alpener Gemeindeverwaltung am Donnerstagnachmittag mit. Das Ordnungsamt der Gemeinde, die Polizei und der Sicherheitsdienst an der Sekundarschule Alpen, die sich noch im Umbau befindet, waren im Einsatz.