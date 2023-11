Energetische Sanierung im Betrieb Sekundarschule Alpen sehnt das überfällige Ende der Bauzeit herbei

Vor allem das „Interimsgebäude“, wie sie die Klassen-Container nannte, in denen weiter unterrichtet werden muss, werde „nicht gerade schöner“. Sie meinte nicht mal die üblen Schmierereien in der Halloween-Nacht. Sie meinte mehr ein innerschulisches Problem. Schulz berichtete von gerade wieder „vermehrt auftretendem Vandalismus“. Für die Jungen-Toiletten im Sanitär-Container – 222 der insgesamt 337 Sekundarschüler sind männlich – müsse man sich dringend was einfallen lassen. Es werde sogar darüber nachgedacht, sie in den Pausen abzuschließen und während der Unterrichtszeit bei Bedarf im Sekretariat den Schlüssel auszugeben.