Aufführung in Alpen SCI-Schüler wachsen bei Theaterauftritt über sich hinaus

Alpen · In der Reithalle des Gestüts Schattauer Hof in Alpen haben 23 Schülerinnen und Schüler der SCI-Ganztagesschule aus Moers das Stück „Das Haus der Temperamente“ aufgeführt. Warum das Publikum davon so begeistert war.

17.06.2024 , 13:55 Uhr

Über hundert Zuschauer verfolgten gebannt das Stück der SCI-Gemeinschaftsschule in der Reithalle. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Hildegard van Hüüt