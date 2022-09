Schulung mit Marc Torke in Alpen : Dorfvereine machen sich online-fit

Alpen-Bönnighardt In einer Schulung mit dem Social-Media-Experten Marc Torke lernten Bönninghardts Vereine, die verschiedenen Plattformen für ihre Arbeit zu nutzen.

Zahlreiche Vereine aus Bönninghardt haben sich bei einer Schulung des Social-Media-Experten Marc Torke über die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit via Facebook , Instagram und Co. informiert.

Eingeladen hatte der Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum ins Agro-Forum der Firma Lemken. „Von fast allen Bönninghardter Vereinen waren Teilnehmer erschienen“, teilten die Veranstalter mit. Marc Torke, viele Jahre Moderator von Radio KW, selbst Bönninghardter und Inhaber zweier Social-Media-Agenturen, führte durch die Schulung. Mit seinem auf die Vereinsarbeit ausgerichteten Konzept warf Torke zum Einstieg die Fragen auf: Was gehört zu Social Media und was ist so besonders daran? Was bedeutet Social Media für einen Verein und auch privat? Welches Social-Media-Forum wird am meisten genutzt und welche Plattform ist geeignet, um auf Vereinsarbeit und Vereinsveranstaltungen online öffentlich zu machen? Was ist positiv und welche Nachteile hat Social Media für die Vereinsarbeit? Wann und wie häufig sollen Vereinsinformationen beispielsweise für Versammlungen, Veranstaltungen gegeben werden?