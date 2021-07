Gedenkfeier der St.-Heinrich-Schützenbruderschaft : Schützenleben in Bönning-Rill läuft noch auf Sparflamme

Brudermeister Andreas Költgen (links) - hält bei der Gedenkfeier am Schützenhaus eine Ansprache an die Offiziere. Foto: Armin Fischer (arfi)

Am Sonntag traf sich im kleinen Kreis die St.-Heinrich-Schützen-Bruderschaft Bönning-Rill zur Gedenkfeier. Im Vorfeld gab es für die Schützenbruder einen Schützentrostbeutel mit „Damen- und Herrengedeck“, sprich geistigen Getränken. „Denn eigentlich würden wir an diesem Wochenende unser Schützenfest feiern“, sagt Brudermeister Andreas Költgen. Doch das fällt zum zweiten Mal in Folge aus, weshalb der amtierenden Schützenkönig Frank Brands ins dritte Amtsjahr geht.

Die Schützen bleiben vorsichtig. Das Training beim Schießsport auf der Anlage ruht noch, doch der Vorstand war nicht untätig. „Wir haben einen Mundartstammtisch ins Leben gerufen. Jeden Mittwoch ab 19 Uhr treffen wir uns unter freiem Himmel am Schützenhaus“, so Költgen. Die Dachsanierungsarbeiten sind beendet. Fördermittel des Landes machten es möglich. Jetzt wird der Keller renoviert. Mit den Lockerungen im Land wäre einiges möglich gewesen. „Was man seit Freitag darf und was nicht, ist einfach noch nicht klar genug. Wir freuen uns in jedem Fall, dass ein ‚bisschen näher dran‘ wieder erlaubt ist.“