Schützenwesen in Alpen Drüpter Schützen feiern Schlagernacht mit Oli P.

Sie wollen neuen Schwung in die Nacht des Schlagers bringen. Deswegen hat der Bürgerschützenverein Drüpt zur Nacht des Schlagers am Freitag, 16. August, einen ganz besonderen Gast eingeladen. Oliver Petszokat, besser bekannt als Oli P. wird dann im Festzelt in Drüpt an der Römerstraße zu Gast sein.