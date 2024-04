Längste Bierstraße am Niederrhein Tausende feiern beim Niederrheinischen Bierfest in Menzelen

Wenn die Bürgerschützen Menzelenerheide zum Niederrheinischen Bierfest laden, dann kommen die Liebhaber der Hopfenkaltschale in Scharen. Rund 1000 Gäste dürften es gewesen sein, die die Schützen am ersten Abend am Freitag im Zelt am Wippött begrüßen durften. Am Samstagabend (27. April 2024) wird das Bierfest fortgesetzt.