Stadtumbau stockt : Alpen schreibt Auftrag für Kurfürstin-Amalie-Platz neu aus

Wegen des Stillstands an der Baustelle will Alpen den Auftrag für den Kirchplatz neu ausschreiben. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Weil der Umbau des Umfeldes der evangelischen Kirche immer wieder stockte und alle Lösungsversuche gescheitert sind, hat die Verwaltung dem beauftragten Unternehmen jetzt gekündigt. Alles steht wieder auf Start.

Die Gemeinde Alpen hat Ende voriger Woche dem Tiefbau-Unternehmen, das mit den Arbeiten am Kurfürstin-Amalie-Platzes beauftragt war, die Kündigung geschickt und damit einen vorläufigen Schlussstrich unter das Dauerärgernis der schleppenden, zuletzt wieder ganz still stehenden Umgestaltung des Geländes an der evangelischen Kirche gezogen. Das teilte André Enge, Fachbereichsleiter Bau, auf Anfrage der Redaktion mit. Der Auftrag müsse nun neu ausgeschrieben werden. Enge geht davon aus, dass es recht kurzfristig zu einem Ergebnis kommen kann. Im Rathaus hofft man, dass es mit dem Stadtumbau an der Stelle mit einem neuen Partner noch im Juni weitergehen kann.