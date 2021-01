Auszeichnung für Nabu, Veener Ferienlager und Förderverein Motte : Scheck und Urkunde für die Alpener Heimatpreisträger

Bürgermeister Thomas Ahls (l.) überreichte Schecks und Urkunden an Christian Chwallek (l., Nabu), „Knutschi“ Gietmann (Ferienlager Veen) und Christian Lommen (Förderverein Motte). Foto: Gemeinde

Alpen Der Rat der Gemeinde Alpen hatte bereits Anfang November beschlossen, den Heimat-Preis 2020 an die Nabu-Ortsgruppe zu vergeben. Auf den zweiten Platz setzte der Rat die Organisatoren des Ferienlagers Veen.

Auf Platz drei folgt der Förderverein Motte – Denkmalpflege und Geschichte im Ortsteil Alpen. Eigentlich sollte die feierliche Preisverleihung wieder in der vorweihnachtlichen Sitzung des Rates erfolgen. Doch das war – wie so vieles – wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich. Bürgermeister Thomas Ahls hat daher nun im kleinen Kreis Prämien und Urkunden an die Preisträger übergeben und sich bei Christian Chwallek (Nabu), Cornelia „Knutschi“ Gietmann (Ferienlager Veen) und Christian Lommen (Förderverein Motte) für das großartige ehrenamtliche Engagement der Vereine und Initiativen bedankt.

Der Heimatpreis ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert. Der Nabu erhält als Sieger 2500 Euro, 1500 Euro gehen ans Ferienlager in Veen und über 1000 Euro darf sich der Förderverein Motte freuen. Der Nabu sorgt in Alpen mit seinen Streuobstwiesen dafür, dass alte Obstsorten wieder aufblühen und inzwischen ihr Ertrag auch online in die Vermarktung geht.

Der Nabu musste in diesem Jahr auf sein Streuobstwiesenfest verzichten, das in den zurückliegenden Jahren stets zahlreiche Besucher aus der ganzen Region zum Ratsbongert am Dahlacker gelotst hatte. Auch das Ferienlager Veen, das seit mehr als vier Jahrzehnten jeweils rund 100 Kindern aus dem Krähendorf am Meer oder in den Bergen einen vergnüglichen Sommer beschert, war von Corona gebeutelt. Erstmals musste der Ferienspaß vor Ort bleiben, war aber nicht minder vergnüglich. Der Förderverein Motte kämpft darum, das einsturzgefährdete Bodendenkmal am Ost-Tor des Dorfes, wo einst die Burg stand und Bergleute im Zweiten Weltkrieg einen Tunnel als „Schutzbunker“ für die Bevölkerung gegraben hatten, zu erhalten und erlebbar zu machen. Doch eine Förderung steht noch aus.