Alpen : Salzbergbau: Solidarität unter Nachbarn wird angestrebt

Alpen Bürgermeister Thomas Ahls hat auf die Kritik der SPD reagiert, dass er die Politik noch nicht mit den Plänen der Esco befasst hat, die Laufzeit des Rahmenbetriebsplans für das Salzbergwerk in Borth bis zum Jahr 2050 zu verlängern.

Der Bürgermeister wies aber ausdrücklich darauf hin, dass damit nichts an der Politik vorbei gehe. Das offizielle Planfeststellungsverfahren, das weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten vorsehe, sei noch nicht angelaufen. „Daher ist nichts geschehen, womit die Politik hätte befasst werden müssen“, so Ahls weiter. Es gebe keinen Anlass für Befürchtungen. Das Thema komme zur rechten Zeit auf die politische Tagesordnung, da es eben auch für das Alpener Gemeindegebiet eine große Betroffenheit gebe.

Um den örtlichen Belangen im Verfahren deutlich mehr Gewicht zu verleihen, so Alpens Bürgermeister, sei er mit den Kollegen in Xanten und Rheinberg im engen Kontakt. Möglicherweise ergebe eine gemeinsame Stellungnahme am Ende mehr Sinn. „Momentan jedenfalls ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen“, so der Bürgermeister weiter.