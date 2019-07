Alpens Ferienhilfswerk : Gute Stimmung zur Halbzeit im Ferienlager Ellemeet

Gute Stimmung in Ellemeet in der niederländischen Provinz Zeeland. Strandbesuche gehören selbstverständlich zum Programm. Foto: HW

Rund 40 Kinder und Jugendliche verbringen mit dem Ferienhilfswerk St. Ulrich zwei schöne Wochen an der Norseeküste in Zeeland.

(RP) Das Kinderlager des Alpener Ferienhilfswerks St. Ulrich ist seit einer Woche im niederländischen Ellemeet und schickt zur Halbzeit herzliche Grüße in die Heimat am Niederrhein. Auf einige Highlights können die 41 Lagerteilnehmer bereits zurückblicken.

So ist es bereits eine schöne Tradition, dass Bürgermeister Thomas Ahls und Dietmar Heshe, Leitender Pfarrer von St. Ulrich, das Ferienlager in Ellemeet besuchen. So war’s auch in diesem Sommer wieder.

Lisa Schostok fand das Klettern auf den Bäumen im Kletterpark bisher am coolsten. Außerdem „ist die Stimmung hier generell mega“, so die Elfjährige. Malte Hemmers, zehn Jahre alt, findet neben der tollen Stimmung am allerschönsten, dass die Kinder im Ferienlager abwechselnd mal ans Meer und mal in die Stadt gehen. „Da können wir uns beim Shoppen selber was kaufen“, so Malte.