Offene Jugendarbeit in Alpen Ein Überseecontainer wird zum Jugendtreff

Nachdem am Nachmittag sechs junge Leute zwischen 14 und 17 Jahren aus Alpen mit Fachleuten vom Bauhof den Holzboden eingebaut hatten, berichtete am Abend Bürgermeister Thomas Ahls im Jugendausschuss von dem recht ungewöhnlichen Projekt der offenen Jugendarbeit. In der nächsten Woche werde für Sitzmöglichkeiten und Tisch gesorgt. Mit Elektromeister Christian Lommen stehe man in Kontakt, um die Beleuchtung hinzukriegen, Lademöglichkeiten für Smartphones zu schaffen, ein Solarmodul auf dem Dach zu installieren und das vorzubereiten, was es sonst noch so braucht. Über ein Segel über dem Eingang als Schutz vor Regen im Herbst und Frühjahr oder praller Sonne im Sommer, wie’s der Bürgermeister für sinnvoll hält, soll zu einem späteren Zeitpunkt gesprochen werden. Weniger als 2000 Euro hat das Projekt vorerst gekostet.