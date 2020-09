Frauen-Union Alpen : Rosenaktion statt Seniorennachmittag

Alpen Weil der traditionelle Seniorennachmittag coronabedingt ausfallen musste, verteilte die CDU-Frauen-Union Alpen Rosen an die Einrichtungen Marienstift und Haus Sebastian.

Eigentlich hatte die CDU-Frauen-Union in diesem Jahr zum 45. Mal in Folge alle Alpener Bürger zu einem Seniorennachmittag einladen wollen. Doch statt einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und buntem Programm in der Gaststätte Thiesen auf die Beine zu stellen, mussten die Teamfrauen die Veranstaltung wegen Corona erstmalig absagen.

Weil nun normalerweise das Rosenverteilen zum Ende der Veranstaltung besonders gut ankommt, wollte das Team um Sprecherin Angelika Sura zumindest diese Geste in kleinem Rahmen beibehalten. Also wurden die Rosen in den Senioreneinrichtungen Marienstift und Haus Sebastian, die sonst mit größeren Gruppe am Seniorennachmittag teilnehmen, verteilt. Die Einrichtungsleiter übernahmen das Verteilen der Rosen und gaben damit die guten Wünsche der CDU-Frauen an die Bewohner weiter, verbunden mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.