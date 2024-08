Sportlicher Ehrgeiz in Alpen Sonnenblumen mit Rekordpotenzial

Wer ein Loch bohrt und es dann mit fremder Erde füllt, kann mit einer gewissen Verzögerung so seine Überraschung erleben und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. So ergeht es Carl Hofmann in diesen sonnigen Tagen in Alpen. Im vorigen Jahr hat er von einer Fachfirma für eine Geothermie-Wärmepumpe Erdbohrungen vor seinem Haus in der Siedlung Im Dahlacker machen lassen. In diesem Frühjahr hat ein Gartenbaubetrieb dann Mutterboden angeliefert, um alles wieder schön zu machen vor der Haustür. So weit, so gut. Niemand aber ahnte, was da so im angefahrenen Erdreich schlummerte.