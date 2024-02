Trümmer fliegen auf gegenüberliegende Fahrbahn Zwei Personen bei Unfall auf der A 57 zwischen Alpen und Rheinberg verletzt

Die Feuerwehreinheit Alpen kümmerte sich derweil um die Trennung und Abschaltung der Fahrzeugbatterien und stellte den Brandschutz an dem verunfallten Elektroauto sicher. Gerät ein E-Auto in Brand, ist der Löschvorgang meist sehr viel aufwendiger als bei Autos mit Verbrennungsmotor. Bei einem Feuer wird die Energie vor allem im Innern des Akkus freigesetzt, wo der Brand wie bei einem Dominoeffekt von Teilzelle zu Teilzelle überspringt. Um diesen zu löschen, hilft nur kühlen. Zum Brand ist es am Samstagabend zum Glück nicht gekommen. Zum Abtransport des Elektro-Pkw wurde ein Spezialunternehmen hinzugezogen.