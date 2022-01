Corona-Schutz-Maßnahmen : Gastronomie in der 2G-plus-Tristesse

Jupp Robertz, Wirt in der Gaststätte Zum Dahlacker, in der Scheune, wo die Stühle auf den Tischen bleiben. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Seit der Verschärfung der Corona-Schutzregeln beklagen auch Restaurantbetreiber aus Alpen weitere Umsatzeinbußen. Viele Gäste seien verunsichert und blieben weg. Wir haben nachgefragt, wie die Betreiber mit der Situation umgehen.

Seit vergangener Woche gilt die 2G-plus-Regelung auch für den Besuch von Restaurants, Cafés und Kneipen. Das heißt, ohne sich zuvor das Wattestäbchen für einen Corona-Test in die Nase stecken zu lassen, ist ein Essen in Gastronomiebetrieben nicht möglich. Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Gäste, die nachweislich geboostert sind. Vier Gastronomen aus Alpen erklären, was das für eine Branche bedeutet, die, wie sie sagen, seit fast zwei Jahren durch Lockdowns und Hygienemaßnahmen an der Belastungsgrenze stehe.