Hohes Grundwasser in Alpen und Rheinberg Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigter fordert: „Grundwasserschäden sollten endlich als Bergschäden anerkannt werden“

Die Ereignisse um den Jahreswechsel 2023/2024 haben viele Immobilienbesitzer hart getroffen. Über 70 vollgelaufene Keller in Menzelen, Borth und Wallach und Versicherungen, die für den Schaden nicht aufkommen, stellen die Bewohner vor massive Probleme. Schuld daran sind laut Ansicht der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW die durch den Salzabbau verursachten Bergsenkungen. „Die massiven Regenfälle im Dezember führten letztendlich dazu, dass sich der Grundwasserflurabstand (Differenz zwischen Grundwasserspiegel und Geländeoberfläche) massiv verringert hat“, heißt es in einer Stellungnahme der Bürgerinitiative, deren Augenmerk dem aktuell laufenden Planfeststellungsverfahren gilt, an dessen Ende Abbaugebiete unterhalb der Ortschaften Xanten, Veen, Birten, Alpen, Borth und Menzelen genehmigt werden sollen.