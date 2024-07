Nachbarschaftsfest in Alpen 50 Jahre „De spitzen Huck“ in einer Zeitkapsel

50 Jahre das ist ja schon eine ordentliche Zeitspanne. So entschieden sich die Keltenstraßen-Nachbarn dazu, am Montag eine Zeitkapsel zu vergraben: einen Behälter, in den Dinge gepackt wurden, die das Nachbarschaftsleben widerspiegeln: Fotos, Berichte, ein Tischtennispokal aus der Zeit, als in der Nachbarschaft noch viel gespielt wurde, und auch eine Zeichnung, die von der Nachbarschaft angefertigt worden war. Sollte diese Zeitkapsel in ferner Zukunft mal ausgebuddelt werden, wird der Finder einiges über die Nachbarn erfahren.