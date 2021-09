Neuer Förster in der Leucht : Wachwechsel im Forsthaus Huck

Alpen Revierförster Christopher Koch (35) ist nach drei Jahren ausgezogen. Sein Nachfolger Christoph Erkens (31) hat seinen Dienst schon angetreten. Auch er muss sich in der Leucht mit den Folgen des Klimawandels befassen.

Als Anfang 2018 Revierförster Christopher Koch (35) ins Forsthaus in Alpen eingezogen ist, fegte das Orkantief Friederike über die Leucht hinweg. Es folgte der Dürresommer. Und dann kam der Borkenkäfer. Mit den Folgen muss sich auch sein Nachfolger im Forsthaus Huck an der Rheinberger Straße in Alpen, Christoph Erkens, noch eine lange Zeit intensiv befassen. Er hat Anfang des Monats seinen Dienst angetreten. Koch zieht es wieder in seine alte Heimat im Paderborner Land. Er übernimmt dort einen Forstbetriebsbezirk im Regionalforstamt Hochstift.