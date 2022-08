Arbeitsunfall in Alpen : Hubschrauber fliegt verletzte Frau in die Klinik

Der Rettungshubschrauber landete auf einer Wiese an der Ulrichstraße. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Nach einem Arbeitsunfall in einem Altenpflegeheim an der Ulrichstraße in Alpen ist die verletzte Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr besteht offenbar nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufregung am Donnerstagmittag in Alpen. Kurz vor 13 Uhr flog ein Rettungshubschrauber dicht über den Ort und landete auf einer Wiese an der Ulrichstraße, wo die Rotoren wegen des trockenen Untergrundes viel Staub aufwirbelten und zahlreiche Schaulustige anzog. Im nahen Altenpflegeheim war eine Angestellte unglücklich gestürzt und hatte sich dabei Verletzungen zugezogen. Die Frau wurde notärztlich versorgt und mit dem Rettungswagen zum wartenden Hubschrauber gebracht, der sie in eine Unfallklinik nach Duisburg geflogen hat. Die Verletzungen, die sich die Frau bei dem unglücklichen Sturz zugezogen hat, sind nicht so schwerwiegend, dass Lebensgefahr bestehen würde, hieß es von Seiten der Polizei. Die Ulrichstraße am Ortsausgang wurde für die Zeit des Hubschrauberaufenthaltes an der Stelle komplett gesperrt.

(bp)