Einsatz für den Klimaschutz Veens Mitmachwerkstatt bekommt Preis

Der nächste Reparatur-Dienst im Pfarrheim St. Nikolaus in Veen findet am Freitag, 5. Januar, von 14 bis 17 Uhr statt. Fachleute tüfteln kostenlos daran, Geräte wie Toaster, Haartrockner, Staubsauger, Lampen oder Fahrräder wieder ans Laufen zu bringen. Es können auch defekte Teile aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium zur Löt- oder Schweißreparatur gebracht werden. Auch bietet das Repair-Team Hilfe bei Software oder Einstellungen von Laptop und Smartphone an. Batterien an Uhren oder Fernbedienungen werden gewechselt. Zum Team gehören pensionierte Elektriker und Feinmechaniker sowie Damen, die sich an der Nähmaschine auskennen.