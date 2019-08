Kiesabgrabung am Niederrhein : René Schneider: „Inhaltsleere“ Kiesabgrabungskonferenz

Alpen/Kamp-Lintfort Bei der Kiesabgrabungskonferenz Anfang Oktober sollen Bürgerinitiativen, Kommunen und Kiesindustrie über die Abbauproblematik sprechen. Doch es gibt Kritik.

SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider hat seine Kritik an der für Dienstag, 8. Oktober, geplanten Konferenz zum Thema Kiesabgrabung im Kreis Wesel bekräftigt. „Das wird mehr und mehr zur inhaltsleeren Show-Veranstaltung“, so Schneider, nachdem ihm auf Anfrage die schwarz-gelbe Landesregierung mitgeteilt habe, dass sie überhaupt nicht wisse, ob Alternativen zu den umstrittenen Flächen in der Bönnighardt und in Drüpt/Millingen sowie im Wickrather Feld in Kamp-Lintfort existieren.