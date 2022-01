Reit- und Fahrverein St. Georg Drüpt : 12.000 Euro für Menschen in Not

Alpen-Drüpt Der Reit- und Fahrverein St. Georg Drüpt überreichte den Spendenerlös seiner Benefizaktion an Flutopfer im Ahrtal. Vor Ort erzählten drei Familien von ihren Schicksalen nach der Hochwasserkatastrophe.

Es gibt Momente, die vergisst man nicht. Bilder, die sich einem eingebrannt haben, auch wenn die Erinnerungen an das Ereignis langsam verblassen. So wird es auch Sven Albrecht, dem Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins (RuF) St. Georg Drüpt, und Vereinsverwalter Christian Spitzwieser gehen, irgendwann einmal, wenn sie an den Tag zurückdenken, an dem sie mit 12.000 Euro in der Tasche ins Ahrtal gefahren sind. Geld, das Kostenpflichtiger Inhalt bei einer Benefizaktion zusammengekommen ist, die der Reitverein auf seinem Gelände an der Römerstraße durchgeführt hatte.