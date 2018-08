Alpen: Reisegruppe des Ferienwerks St. Ulrich grüßt aus Spanien

Grüße von der Costa Brava : Sonne, Strand und eine Mega-Party

Sonnige Strand-Tage und heiße Party-Nächte an der Costa Brava. Foto: Ferienwerk/Fereinewerk

Alpen Ausflüge, Partys, Sportangebote: Den jugendlichen Spanien-Reisenden wird an der Costa Brava derzeit einiges geboten. Am Freitag wird die Gruppe zurück in Alpen erwartet.

Die 57 jugendlichen Teilnehmer der Feriengruppe aus Alpen sind nach 18-stündiger Fahrt endlich im spanischen Blanes an der Costa Brava angekommen. Die anstrengende Fahrt, so berichtet eine Sprecherin des Ferienwerkes St. Ulrich, sei aber sehr schnell vergessen gewesen beim Anblick des Strandes, der sich nur 100 Meter vom Lagerplatz entfernt befindet. Am ersten Tag stand ein Kennenlernspiel auf dem Plan, bei dem die Teilnehmer an verschiedenen Stationen Aufgaben erfüllen mussten. Alle haben dabei ordentlich Gas gegeben. Der Ehrgeiz war schnell da und der Teamgeist angeregt.

Ihre innere Mitte haben die Jugendlichen gesucht und auch schon am Montag gefunden, als zwei Betreuer zusammen mit rund 60 Leuten eine Yoga-Session am Strand veranstalten. Die lustigen Bewegungen der Teilnehmer zogen auch einige Zuschauer an, die sich das Spektakel von der Promenade aus anguckten. Danach wurden die Lagershirts verteilt und schnell wurde klar, dass das zwölfköpfige Betreuer-Team mit dem Motto: „Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl“ voll ins Schwarze getroffen hat.

Denn den Teilnehmern wird wieder viel geboten. Von einer Mountainbike-Tour und Water-Trekking über einen Ausflug in die schöne Metropole Barcelona bis hin zu einem Besuch im Aqua Park. Die Feierei kommt auch nicht zu kurz, die bei den 15- bis 17-Jährigen immer sehr beliebt ist. Deshalb geht es auch in der ersten Woche ins benachbarte Malgrat.