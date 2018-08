Alpen: Reha-Sport stärkt Körper und Seele

Alpen : Erschöpfung ist ein gutes Gefühl

Trainerin Gabriele Wagener (links) hatte ihre Schützlinge vom Reha-Sport ins Café Dams am Marienstift in Alpen zum Frühstück eingeladen Foto: Fischer, Armin (arfi)

ALPEN Rund 30 ältere Herrschaften, überwiegend Damen, treffen sich einmal in der Woche zum Reha-Sport beim DRK in Menzelen. Das hält nicht nur den Körper fit, sondern tut auch der Seele gut. Jetzt traf man sich in geselliger Runde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

„Das haben sich unsere Reha-Sportgruppen verdient“, sagt Kursleiterin Gabriele Wagener, als die RP gleich drei Sportgruppen beim geselligen Frühstücken am Alpener Marienstift besucht. Rund 30, überwiegend ältere Frauen, sind nicht nämlich in ihrem Bewegungsdrang nicht zu stoppen. Immer dienstags treffen sie sich in den DRK-Räumlichkeiten in Menzelen, um zu „sporteln“. Die 53-Jährige trainiert dann drei Reha-Sportgruppen und sorgt dabei für Fitness und für gute Stimmung.

„Uns geht es bei den speziellen Übungen um die Gesunderhaltung, das Training von Muskeln und die Förderung der allgemeinen Beweglichkeit“, sagt die Trainerin über die Ausrichtung ihres Reha-Sportangebotes. Die teilnehmenden Frauen haben häufig Krebsoperationen oder Eingriffe im Schulterbereich hinter sich, manche neue Knie- oder Hüftgelenke bekommen.

Info Verschiedene Wege führen zum Reha-Sport Die zertifizierten Reha-Kurse werden über den Aktiv- und Gesundheitssportverein in Issum angeboten. „Eine andere Möglichkeit ist nach einer Operation in Absprache mit dem behandelnden Arzt die Reha-Sport-Verordnung als ergänzende Leistung. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen“, erläutert Gabriele Wagener.

Spezielle Übungen dienen dazu, nach vorherigen Operationen Bewegungsabläufe wieder „gängig“ zu machen. Dazu zählen spezielle Einheiten zum Muskelaufbau, zur Dehnung wie auch zur Mobilisation bei der wöchentlichen, 45-minütigen Kurseinheit. Gabriele Wagener arbeitet im medizinischen Beruf und hat sich im Reha-Sport und im Entspannungsbereich ein zweites berufliches Standbein aufgebaut hat. Zusätzlich ist die Krankenschwester als Dozentin im Rahmen von sportlichen Fortbildungen tätig.

Abwechslungsreich und zugleich anspruchsvoll sind die einzelnen Kurselemente, die spielerisch ansetzen und von der Stärkung von Muskeln sowie des Kreislauf bis hin zum Gedächtnistraining reichen. Die Portion gute Laune gibt es noch dazu, denn auch die Seele wird in den Trainingsgruppen gepflegt. Zu einem gesunden Körper gehört eben auch ein gesunder Geist.

„Das gute Miteinander ist sehr wichtig. Unsere beiden Männern, Fritz und Gerhard, sind die Ritter in der Runde. Die Teilnehmenden sind bei ihren Übungen richtig fleißig und sehr diszipliniert“, lobt die 53-Jährige. Reha-Sport sei sehr wichtig. Fehlende Bewegung im Alter schränke zwangsläufig die Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit ein, erhöhe Risiko-Erkrankungen wie führe zu Muskelschwund.



zurück

weiter

Rosi Dittmann und Anna Bosch gehören zu einer speziellen Abteilung. Die beiden sind Teil der Gruppe „Hockergymnastik“. Ihre Mitglieder sind nicht mehr so beweglich, dafür aber sportlich. „Das ist schon richtig anstrengend. Wir sitzen ja nicht nur auf dem Hocker“, sagen die beiden Gesundheitssportlerinnen. Erschöpft und mit einem guten Körpergefühl kehren sie nach der Einheit nach Hause zurück, erzählen sie.

Dort geht das Gesundheitsprogramm weiter. Denn auch Hausaufgaben gibt die Kursleiterin mit auf den Weg. Übungen werden regelmäßig wiederholt. „Das fängt morgens schon auf der Bettkante an“, erzählen die Damen. Arme, Kopf und Beine werden trainiert, um ab 65plus die Wirbelsäule und ihren Halteapparat aktiv zu erhalten.

In einer anderen Gruppe trainiert seit vielen Jahren Luzia Weinberger. Sie spricht schwärmerisch von einem Jungbrunnen. „Ich will fit und beweglich bleiben“, formuliert sie ihren Anspruch. Im Übungsraum verstummt der „innere Schweinehund“, den lässt sie einfach zu Hause. Wohl fühlt sich auch Gertrud Richert.