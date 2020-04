Feuerwehrgerätehaus Alpen : Protestaktion „Hommen sitzt“ wird ausgezeichnet

Alpen Der Alpener FDP-Kommunalpolitiker Thomas Hommen demonstriert seit einem Jahr Mittwoch für Mittwoch gegen den Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses am Willy-Brandt-Platz. Jetzt gibt es für die Aktion einen Preis.

„Hommen sitzt“ seit einem Jahr. Passend dazu hat der Bundesverband der Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker (VLK) den FDP-Ortsverband Alpen jetzt mit dem dritten Platz beim Wettbewerb „Das liberale Rathaus“ für die Rettungsaktion um das Gebäude der alten Feuerwache am Willy-Brandt-Platz in Alpen ausgezeichnet. Dort sitzt der Alpener Fraktions- und Parteivorsitzende Thomas Hommen seit dem 3. April 2019 Woche um Woche jeden Mittwoch in magentafarbener Weste in seinem Gartenstuhl von 10.55 Uhr bis „fünf vor zwölf“. Er demonstriert gegen den Abriss des Gebäudes. Bisher mehr als 50 Mal, bei Wind und Wetter.