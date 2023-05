Erstes Repair-Café in Veen Die Retter der kaputten Haushaltsgeräte

Ein weißer Fleck auf der Landkarte der Reparatur-Cafés ist bislang die Gemeinde Alpen gewesen. Während es in Sonsbeck, Xanten und Rheinberg bereits seit längerer Zeit solche Treffen gibt, bei denen die Bürger zum Beispiel defekte Elektrogeräte mit Hilfe ehrenamtlicher Experten reparieren lassen können, fehlte das Angebot bisher in Alpen. Das ist nun anders. Am Freitag öffnete das Repair-Café in Veen erstmals seine Pforten.