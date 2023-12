Neues Heft zur Dorfchronik Postkarten erzählen Menzelens Ortsgeschichte

Unterdessen spannen Ansichten vom Geschäfts- und Wirtshaus Hofacker an der Reichsstraße anno 1918 einen spannenden Bogen bis an die Jetztzeit. Wo einst das stolze Anwesen stand, baut der Alpener Kaufmann Thomas Luft gerade einen modernen Edeka-Supermarkt. Das Kaiserliche Postamt lag nur einen Steinwurf entfernt. Ein Fingerzeig. Menzelen bricht an der alten, längst still gelegten Bahnlinie nach Wesel erneut auf eine verheißungsvolle Zukunft. Der in diesem Jahr vom Rat verabschiedete „Masterplan Menzelen“ sieht vor, dass der Ort in den kommenden Jahrzehnten mächtig wächst und Alpen am Ende überholen könnte. Die Bahn gilt dabei wie in alter Zeit als Wachstumsbeschleuniger. Nicht ausgeschlossen, dass irgendwann wieder eine schöne Ansicht von einem Bahnhof in Menzelen als Gruß in die Welt geht.