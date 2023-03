Polizeieinsatz in Alpen Trio randaliert auf dem Hof der Grundschule

Die Polizei hat am Dienstagabend Jugendliche ermittelt, die auf dem Hof der Grundschule Zum Wald randaliert und dabei mutwillig Schaden angerichtet haben sollen. Ein Anwohner hatte kurz vor 21 Uhr drei Jugendliche beobachtet, die auf dem Schulhof ihr Unwesen trieben. Einer der Jugendlichen hatte sich dabei so lange an die Lampe gehängt, die die große Tafel mit dem Logo der Schule beleuchtet, bis diese aus der Verankerung herausbrach, heißt es im Polizeibericht.