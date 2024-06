Alpenerin hat Anzeige erstattet Ermittlungen nach sexuellem Übergriff

Die Inhaberin eines Geschäftes in Alpen ist nach eigenen Angaben Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Wie sie auf Facebook und Instagram danach berichtete, soll ein Hermes-Bote ihr beim Abholen der Retouren an die Brust gefasst haben. „Heute ist leider etwas passiert, dass niemandem jemals passieren darf“, schrieb die Frau und schilderte das Geschehen. Sie habe seine Hand sofort weggestoßen und ihn angeschrien, dass er es lassen solle. Die Frau erklärte, wie beschämend der Vorfall für sie gewesen sei, dass der Mann „schon immer“ anzügliche Bemerkungen gemacht habe und dass sie nach dem jüngsten Vorfall den Paketdienst informiert habe. Am nächsten Tag sei der Paketbote wieder vor ihrem Geschäft aufgetaucht. Sie habe daraufhin die Polizei gerufen.