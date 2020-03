Polizei ermittelt im Kreis Wesel : Mann greift Ex-Freundin und Mutter in Alpen mit Messer an

Mann greift Ex-Freundin und Mutter in Alpen mit Messer an

Alpen In Alpen soll ein Mann seine Ex-Freundin und deren Mutter mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Ein Nachbar hörte Schreie und alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen festnehmen konnte.

In Alpen (Kreis Wesel) soll ein Mann am Dienstagabend die Familie seiner Ex-Freundin in deren Haus angegriffen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll er zuerst mit einem Messer die Mutter (50) und dann die Ex-Freundin (20) verletzt haben. Anschließend soll er eine nach Benzin riechende Flüssigkeit am Haus verschüttet haben.