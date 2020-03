Beziehungstat vermutet : Polizei ermittelt nach Messerangriff in Alpen

Alpen In Alpen hat es am Dienstagabend einen Messerangriff gegeben, dabei wurden laut ersten Angaben zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Laut einem Augenzeugen wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Die Polizei ermittelt nach einer möglichen Beziehungstat in Alpen im Kreis Wesel. Wie ein Augenzeuge berichtete, sollen zwei Frauen am Dienstagabend verletzt und ein Verdächtiger soll vor Ort festgenommen worden sein. Er soll die Frauen vorher mit einem Messer attackiert haben. Eine offizielle Bestätigung durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft gab es dafür zunächst nicht. Sie wollen sich im Laufe des Tages zu dem Fall äußern.

Am Dienstagabend sprach die Polizei auf Anfrage von einem Messervorfall und dem Verdacht einer Beziehungstat. Die Duisburger Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Am Abend trafen Mitarbeiter der Spurensicherung in Alpen ein. Sie waren bis in die Nacht hinein am Tatort, ein Einfamilienhaus im Ort, und untersuchten das Gebäude und die Umgebung. Angaben zum Verdächtigen und zu den Opfern gab es am Morgen noch nicht.