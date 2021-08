Polizeieinsatz gegen Rocker : Rocker-Treffen bringt die Polizei auf den Plan

Alpen/Rheinberg Weil die Polizei Anzeichen sah, dass es zu Stress im Klubheim der Freeway Riders in Drüpt kommen würde, baute sich vorsorglich eine Hundertschaft auf und kontrollierte die Anfahrt zwischen Grünthal und Solvay.

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag mit einem Großeinsatz an der Ortsgrenze von Rheinberg und Alpen auf eine vermeintlich drohende Auseinandersetzung in der Rocker-Szene reagiert und zwischen der Grünthal-Kreuzung und der Solvay zwei Kontrollpunkte eingerichtet. „Es gab Hinweise auf ein Treffen, bei dem Stress zu erwarten war“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Redaktion. Seit Jahren betreiben die Freeway Riders ein Klubheim unmittelbar an der Xantener Straße (L 137) in Drüpt. „Rocker-Gruppen sind kein Hort von Romantikern in Lederkluft“, so ein Polizeisprecher. „Wir dulden keine rechtsfreien Räume.“ Offenbar befürchtete die Polizei eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Banden. So postierten sich Polizeikräfte, auch eine Einsatzhundertschaft war vor Ort, auf der Zufahrt zum Klubhaus und kontrollierten gezielt Fahrzeuge, in oder auf denen sie Rocker im Anmarsch vermuteten. Bei den Kontrollen wurde „einige gefährliche Gegenstände“ sichergestellt, heißt es im Polizeibericht. Außerdem konnte eine Person aus dem Verkehr gezogen werden, gegen die ein Haftbefehl vorlag – allerdings nicht wegen einer schweren Straftat, so der Polizeisprecher. Zu dem befürchteten brisanten Rocker-Treffen ist es dem Anschein nach nicht gekommen. Der Polizeieinsatz war nach zweieinhalb Stunden gegen 18.30 Uhr beendet.