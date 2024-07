Kreisweiter Vergleich Alpener Politiker gewinnen beim Stadtradeln

Kommunalpolitiker stehen im allgemeinen nicht in dem Ruf, die größten Sportskanonen zu sein. Umso glücklicher zeigte sich Alpens Bürgermeister Thomas Ahls, als er am vergangenen Montag von Landrat Ingo Brohl die Urkunde für das aktivste Kommunalparlament beim diesjährigen Stadtradeln in Empfang nehmen durfte. Mit insgesamt zehn aktiven Ratsmitgliedern und damit einem Anteil von 30,3 Prozent setzte sich die Gemeinde Alpen denkbar knapp vor Wesel (30 Prozent) und Neukirchen-Vluyn (28,9 Prozent) durch. Ahls: „Ein großes Dankeschön an unsere Ratsmitglieder für ihre engagierte Teilnahme. Es ist erfrischend zu sehen, dass unsere Kommunalpolitik nicht nur im Sitzungssaal, sondern auch auf zwei Rädern agil unterwegs ist. Wer hätte gedacht, dass der politische Alltag so viel Bewegungsdrang mit sich bringen kann?“