Pfadfinder in Alpen : Alpens Pfadfinder geben Friedenslicht in Veen weiter

Alpen/Veen Der Aussendungsgottesdienst beginnt am Samstag, 21. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche St. Nikolaus.

Für die Pfadfinder vom Stamm St. Ulrich rückt kurz vorm vierten Advent ein kleines Licht aus dem Heiligen Land in den Mittelpunkt. Auch die Alpener Pfadis haben die Flamme als Zeichen des Friedens Dienstagabend im Xantener Dom übernommen. „Mut zum Frieden“ lautet das Motto. Es weist in spürbar unruhigen Zeiten darauf hin, dass Frieden engagiertes Eintreten erfordert und alles andere als selbstverständlich ist. In den zurückliegenden Gruppenstunden haben sich die Alpener Pfadfinder auf die Weitergabe des Friedenslichtes vorbereitet und über Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen gesprochen.

Davon wird einiges in der Aussendungsgottesdienst für die Kirchengemeinde St. Ulrich am Samstag, 21. Dezember, um 17 Uhr in der Veener Kirche St. Nikolaus zu hören sein, in der die Pfadis das Friedenslicht „an alle Menschen guten Willens“ weiterreichen. Besucher erwartet eine stimmungsvolle, musikalisch vom Veener Projektchor mitgestaltete Messfeier.