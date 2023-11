Evangelische Kirchengemeinde Alpen Personalmangel bedroht das Amaliencafé in Alpen

Für viele Alpener ist das urgemütliche Amaliencafé an der Burgstraße mitten im Ort längst zu einem zweiten Wohnzimmer geworden. Sie kehren nach dem Sonntagspaziergang dort ein und genießen die verführerischen Torten oder heißen Waffeln mit Kirschen und dazu eine Tasse Kaffee oder Kakao. Und das alles zu unschlagbar günstigen Preisen. Die Tasse Kaffee zum Beispiel bezahlen Besucher einmal und bekommen dann kostenlos nachgeschenkt, so oft sie möchten – Flatrate nennt man das heute. All das garantieren engagierte Frauen und Männer, die ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen und stets ein freundliches Wort parat haben. Doch das könnte es schon bald in dieser Form nicht mehr geben.