Kirche in Alpen : Andrea van Huet wird Schulseelsorgerin

Alpen Pastoralreferentin Andrea van Huert kam vor zwei Jahren in die Kirchgemeinde St. Ulrich in Alpen. Nun übernimmt sie eine neue Aufgabe und geht nach Geldern.

Pastoralreferentin Andrea van Huet hat sich Anfang August von der Kirchengemeinde St. Ulrich verabschiedet und ist nun Schulseelsorgerin in der Liebfrauenschule, einer bischöflichen Realschule für Mädchen in Geldern. Darüber hat die Gemeinde im jüngsten Pfarrbrief berichtet. In den zurückliegenden zwei Jahren habe Andrea van Huet die Katechese der Firmvorbereitung geleitet, als Seelsorgerin die Liturgien und Gottesdienste in den Kirchen mitgestaltet und den Ortsausschuss Alpen begleitet. Neben vielen weiteren seelsorglichen Aufgaben habe sie das Leben der Gemeinde bereichert, heißt es in der Mitteilung. „Wir bedauern ihren Weggang sehr, haben aber vollstes Verständnis für Ihren persönlichen Wunsch nach Veränderung“, schreibt Pastor Dietmar Heshe. Die feierliche Verabschiedung von Andrea van Huet ist vorgesehen in der Wort-Gottes-Feier am Sonntag, 12. September, um 11 Uhr in der Kirche St. Ulrich. „Für die neue Aufgabe und ihre Zukunft wünschen wir Frau van Huet Gottes reichen Segen und sagen ein herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit in unserer Kirchengemeinde“, so Pastor Heshe. Die Stelle kann erst ab Februar neu besetzt werden. Die Zeit der Vakanz werde vom Seelsorgeteam überbrückt werden müssen. Über neue Zuständigkeiten im Team der hauptamtlichen Seelsorger und Seelsorgerinnen werde die Gemeinde zeitnah informiert.