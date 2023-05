„Amalie kommt nicht auf diesen Sockel“ Pastor und Bürgermeister in Alpen streiten über Podest für Statue

Alpen · Die Evangelische Kirchengemeinde in Alpen sowie Politik und Verwaltung stehen sich an der frisch gemauerten Basis für das Amalie-Kunstwerk unversöhnlich gegenüber. Ein Kompromiss scheint noch in weiter Ferne. Darum geht es.

24.05.2023, 13:38 Uhr

Am Sockel des Anstoßes: Presbyter der Kirchengemeinde und Politiker aus dem Rathaus trugen hinter der Kirche einen Konflikt aus. Foto: Armin Fischer (arfi)

Aus dem Stoff werden Drehbücher geschrieben. Kommunalpolitiker und Kirchenmänner streiten hinter der evangelischen Kirche in Alpen ziemlich heftig über ein frisch gemauertes Podest, das der Bronzestatue der Kurfürstin Amalie sowie dem Mädchen und der Schildkröte zu ihren Füßen künftig als Sockel dienen soll. Die Gefühlslage ist vernehmbar. Das markante Kunstensemble ist wegen des eigentlich abgeschlossenen Umbaus des nach der Kurfürstin benannten Kirchenumfeldes noch ausgelagert. Ob’s und vor allem wann es an seinen angestammten Platz zurückkehrt, ist nach dem denkwürdigen Ortstermin mit Bürgermeister und Pastor offener denn je. Die Konfliktlage ist benannt. Die Lösung vertagt – zumindest bis nach den Sommerferien. Dann will die Politik erneut beraten und „eine für Alpen gute Entscheidung“ treffen. Vielleicht.