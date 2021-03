Aufführung in Alpen : Oratorium mit Parallelen zum Passionsweg

Sängerin Dagmar Steinbring am Sonntag bei einem Solopart im Zelt an der Alpener Kirche. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen Im Alpener Kirchenzelt neben der Evangelischen Kirche wurde am Sonntag das musikalische Werk „Vermächtnis eines Freundes“ des Komponisten Gregor Linßen aufgeführt. Er war zuvor zweimal wegen Corona verschoben worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Frage könnten sich Lothar Rehfuß, Kantor der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen, und Pfarrer Hartmut Becks gestellt haben, als es um die bereits zweimal abgesagte Aufführung des Oratoriums „Vermächtnis eines Freundes“ des zeitgenössischen Komponisten Gregor Linßen ging. Denn die zugrundeliegende Geschichte um den Unfalltod von Linßens Freund Hans-Peter lässt sich als eine moderne Umsetzung des Passionsweges interpretieren. „Es handelt sich um einen musikalischen Leidensweg, der aber auch Hoffnung aufzeigen soll. Der Tod fesselt die Frage nach dem Warum“, erklärt Becks, der den ursprünglichen Plan, Ausschnitte aus dem Werk in einen Gottesdienst einzubinden, kurzfristig verwarf. „Das Oratorium dauert 45 Minuten und es ist so gut, dass wir es komplett aufführen wollten“, so die Begründung. Für Rehfuß geriet dieser Ansatz zu einer kleinen Herausforderung: „Wegen Corona konnten wir nur zwei Verständigungsproben mit jeweils fünf bis sieben Teilnehmern durchführen.“

Die 80 Besucher, die trotz eisigem Wind in das Zelt an der Burgstraße gekommen waren, durften sich dennoch auf eine bemerkenswerte Aufführung freuen, in der der Leidensweg von Hans-Peters Wegbegleitern musikalisch abgebildet wurde. „Wir haben an seinem Krankenbett gestanden und ihm Lieder gesungen. Dann standen wir an seinem Grab“, Sätze wie diese bildeten die Klammer zwischen den acht Musikstücken. Linßens Kompositionen beinhalten moderne Elemente, wirken fast wie Populärmusik. Die Ouvertüre erinnerte an Pink Floyd. Die gefühlvolle Untermalung sorgte zudem für eine besondere Dramaturgie. Warum die Geschichte des tödlich verunglückten Freundes Vergleiche mit dem Passionsweg erlaubt, wurde in dem Text „Christen sehen sich nie zum letzten Mal“ deutlich, in dem von dem Vermächtnis eines Freundes die Rede ist, „der uns erst wirklich nahekam, als wir nichts mehr tun konnten“.