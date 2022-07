Bürgerschützenverein Bönninghardt : Fahnenschwenken und Parade

Bönninghardt Die Bönninghardter Bürgerschützen feierten auch ohne König und Kaiser. Fahnenschwenker Alexander Kröll zeigte sein Können auf dem Dorfplatz.

Die Bürgerschützen auf der Bönninghardt ließen sich die gute Laune nicht dadurch trüben, dass in der Woche zuvor an der Vogelstange niemand auf das Kommando „Königsaspiranten vortreten!“ reagiert hatte und somit das Schützenfest ohne Krönung eines Königs gefeuert werden musste. Zwar verzichtete der Vorstand auf die obligatorische Parade vor dem Herrscher und seinen Thron, doch die Bürgerschützen boten der Bevölkerung am frühen Samstagabend dennoch ein anschauliches Programm. Um 18 Uhr erklang auf dem Dorfplatz forsche Musik, und Fahnenschwenker Alexander Kröll zeigte dazu erstaunliche Fähigkeiten – ein herrliches Bild, das den leeren Thron schnell vergessen ließ. Nach dem bunten Treiben auf dem Dorfplatz ging’s dann rüber in den Gasthof Thiesen, wo im Saal der mit Abordnungen der befreundeten Vereine aus der Nachbarschaft der große Gala-Ball gefeiert wurde.