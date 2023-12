Adventszeit in Alpen Offenes Adventssingen in der Menzelener Walburgis-Kirche

In diesem Jahr findet das Offene Singen am zweiten Adventssamstag, 9. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Walburgis in Menzelen-Ost statt. Der Kirchenchor von St. Walburgis wird die musikalische Gestaltung übernehmen. Es wird eine Mischung aus modernen weihnachtlichen Liedern zum Mitsingen und Mitmachen geboten. Mit den ausgewählten Liedern möchte der Chor zu einer besinnlichen, aber auch fröhlich beschwingten Advents- und Weihnachtszeit beitragen.